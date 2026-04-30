Москвичей предупредили о мошенниках, приходящих под видом коммунальщиков​
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
17:20 30.04.2026
Москвичей предупредили о мошенниках, приходящих под видом коммунальщиков​

Москвичей призвали остерегаться приходящих под видом коммунальщиков​ мошенников

Девушка смотрит в дверной глазок - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Девушка смотрит в дверной глазок. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москвичам в праздничные дни следует остерегаться мошенников, которые могут прийти в праздники под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Городские службы в дни майских праздников не проводят обходы квартир и плановые проверки. Необходимо помнить, что если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды осуществляются только по заявке граждан в экстренных случаях, время приезда обязательно согласовывается", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей.
"Чаще всего в качестве жертвы они выбирают пожилых людей, пенсионеров, предлагают им услуги по обслуживанию и замене приборов учета, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Поэтому еще раз призываем жителей столицы к бдительности. Если к вам пришли с внезапной проверкой в праздничные дни, то 100% это мошенники", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр Бирюков
 
 
