04:45 30.04.2026
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мошенники стали атаковать россиян с помощью смс-бомбинга, когда на телефон жертвы в течение короткого промежутка времени поступает большое количество текстовых сообщений, рассказали РИА Новости в исследовательской лаборатории Servicepipe.
"Атака идет следующим образом: специальные программы массово вводят номер телефона жертвы на сайтах десятков интернет-магазинов, аптек и сервисов услуг. В результате человеку на телефон обрушивается шквал смс-сообщений с кодами подтверждения", - рассказали в компании.
"Когда жертва начинает паниковать, ей звонит мошенник под видом "службы безопасности" и убеждает продиктовать данные или перевести деньги на безопасный счет, чтобы якобы остановить взлом", - добавили там.
Для организации давления на россиян мошенникам обязательно нужны сайты, позволяющие отправлять смс-сообщения на телефонные номера жертв. По данным компании, за первые четыре месяца 2026 года был зафиксирован всплеск атак на сайты финансовых организаций, онлайн-торговли и других игроков, имеющих страницы авторизации для клиентов-физических лиц.
"На многих ресурсах доля нелегитимной активности к формам авторизации и регистрации превышает 50% от общего числа обращений к ним", - отметили в компании.
