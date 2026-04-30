02:53 30.04.2026
Мошенники публикуют ложные объявления об аренде дач

Дачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники публикуют ложные объявления об аренде дач, прося внести предоплату за несуществующее жилье.
  • Встречаются схемы, когда один и тот же объект сдают сразу нескольким арендаторам, а после получения предоплаты исчезают.
  • Платформа «Мошеловка» советует не переводить полную предоплату при аренде дачи и осматривать объект лично или через доверенное лицо.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мошенники публикуют объявления о якобы сдаче в аренду дач и просят внести предоплату за недвижимость, которая не существует, а после исчезают, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники выступают как в роли арендаторов, так и арендодателей... Арендодатель просит полную предоплату за уютный домик на красивых фото (которого не существует)", - сказали агентству в пресс-службе.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
"Мошеловка" отметила, что также встречаются схемы, когда один и тот же объект сдают сразу нескольким арендаторам, а после получения предоплаты исчезают.
Платформа посоветовала арендаторам при аренде дачи не переводить полную предоплату, а также перед арендой осмотреть объект лично или через доверенное лицо. Также "Мошеловка" дала совет арендодателям передавать ключи и подписывать договор аренды только после фактического поступления денег на счет, а не по скриншотам из онлайн-банка арендатора.
"Не соглашайтесь на возврат "ошибочно переведенных" средств от незнакомцев - это классическая схема с поддельным платежом", - подчеркнула платформа.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В ОП предупредили о волне мошенничества перед школьными экзаменами
24 апреля, 03:13
 
