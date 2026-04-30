ВС России заняли село, входящее в систему укреплений ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 30.04.2026 (обновлено: 13:19 30.04.2026)
ВС России заняли село, входящее в систему укреплений ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
  • Российская армия заняла Корчаковку в Сумской области.
  • Село входит в единую систему укреплений ВСУ на этом участке фронта.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль Корчаковку, входящую в систему украинских укреплений в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Активное продвижение группировки войск "Север" оттесняет противника все дальше и дальше от государственной границы. Село Корчаковка <...> стало вторым населенным пунктом, входящим в единую систему укреплений ВСУ на данном участке фронта", — заявило ведомство.
В конце марта министерство объявило о взятии Малой Корчаковки. Она расположена вплотную к селу, освобожденному сегодня. Оба населенных пункта находятся примерно в 15 километрах от Сум.
За сутки противник потерял в зоне ответственности бойцов "Севера" более 240 военных, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что зона безопасности на границе с Украиной, в том числе в Сумской области, создается постепенно. По словам президента, российские военные будут продвигаться до тех пор, пока не устранят угрозу для приграничных регионов.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинВооруженные силы РФУкраинаБезопасность
 
 
