Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия заняла Корчаковку в Сумской области.
- Село входит в единую систему укреплений ВСУ на этом участке фронта.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль Корчаковку, входящую в систему украинских укреплений в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Активное продвижение группировки войск "Север" оттесняет противника все дальше и дальше от государственной границы. Село Корчаковка <...> стало вторым населенным пунктом, входящим в единую систему укреплений ВСУ на данном участке фронта", — заявило ведомство.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Корчаковку в Сумской области
В конце марта министерство объявило о взятии Малой Корчаковки. Она расположена вплотную к селу, освобожденному сегодня. Оба населенных пункта находятся примерно в 15 километрах от Сум.
За сутки противник потерял в зоне ответственности бойцов "Севера" более 240 военных, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что зона безопасности на границе с Украиной, в том числе в Сумской области, создается постепенно. По словам президента, российские военные будут продвигаться до тех пор, пока не устранят угрозу для приграничных регионов.
