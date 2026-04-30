Рейтинг@Mail.ru
В Минтруде рассказали, где россияне могут узнать информацию о соцподдержке - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 30.04.2026
В Минтруде рассказали, где россияне могут узнать информацию о соцподдержке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Здание Министерства труда и социальной защиты
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства труда и социальной защиты . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтруд России предлагает предоставлять информацию о статусе заявлений и о мерах соцподдержки в ответ на текстовые обращения граждан на портале Госуслуг, в том числе через чат‑бот "Робот Макс".
  • Новая мера поможет ускорить получение информации о статусе работы по заявлению и сделает процедуру удобнее, особенно при ожидании ответов по нескольким запросам.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает предоставлять информацию о статусе заявлений и о мерах соцподдержки в ответ на текстовые обращения россиян на портале Госуслуг, в том числе через чат‑бот "Робот Макс", сообщило ведомство на платформе "Макс".
Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на сайте нормативных правовых актов.
"Минтруд России предлагает предоставлять информацию о статусе заявлений и о мерах соцподдержки в ответ на текстовые обращения граждан на портале Госуслуг, в том числе через чат‑бот "Робот Макс", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такая мера поможет ускорить получение информации о статусе работы по заявлению и сделает процедуру удобнее, особенно если гражданин одновременно ожидает ответов по нескольким запросам.
По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Александра Кожевникова, в 2025 году вдвое сокращены предельные сроки предоставления федеральных мер. Время обработки заявлений уменьшилось до пяти-семи дней.
"Важно, чтобы человек мог видеть движение по заявлению и отслеживать его статус с помощью удобных и привычных ему инструментов, в том числе через чат-бот на портале Госуслуг. Особенно если он ожидает принятия решения по нескольким заявлениям, например, на получение выплаты и технических средств реабилитации", - добавил Кожевников.
ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала