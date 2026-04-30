В Минтруде рассказали, где россияне могут узнать информацию о соцподдержке

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает предоставлять информацию о статусе заявлений и о мерах соцподдержки в ответ на текстовые обращения россиян на портале Госуслуг, в том числе через чат‑бот "Робот Макс", сообщило ведомство на платформе "Макс".

Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на сайте нормативных правовых актов.

По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Александра Кожевникова, в 2025 году вдвое сокращены предельные сроки предоставления федеральных мер. Время обработки заявлений уменьшилось до пяти-семи дней.