В Минтруде рассказали, где россияне могут узнать информацию о соцподдержке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минтруд России предлагает предоставлять информацию о статусе заявлений и о мерах соцподдержки в ответ на текстовые обращения граждан на портале Госуслуг, в том числе через чат‑бот "Робот Макс".
- Новая мера поможет ускорить получение информации о статусе работы по заявлению и сделает процедуру удобнее, особенно при ожидании ответов по нескольким запросам.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает предоставлять информацию о статусе заявлений и о мерах соцподдержки в ответ на текстовые обращения россиян на портале Госуслуг, в том числе через чат‑бот "Робот Макс", сообщило ведомство на платформе "Макс".
Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на сайте нормативных правовых актов.
По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Александра Кожевникова, в 2025 году вдвое сокращены предельные сроки предоставления федеральных мер. Время обработки заявлений уменьшилось до пяти-семи дней.
"Важно, чтобы человек мог видеть движение по заявлению и отслеживать его статус с помощью удобных и привычных ему инструментов, в том числе через чат-бот на портале Госуслуг. Особенно если он ожидает принятия решения по нескольким заявлениям, например, на получение выплаты и технических средств реабилитации", - добавил Кожевников.
