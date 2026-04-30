Минтранс не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Минтранс не поддержал идею в десять раз снизить нештрафуемый порог превышения скорости на автодорогах.
"Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательстве", — сообщила пресс-служба ведомства.
Там добавили, что предложение о снижении нештрафуемого порога в министерство не поступало.
Ранее сегодня глава ЦОДД Михаил Кизлык рассказал, что современные камеры могут фиксировать нарушения с погрешностью в один километр в час. По его мнению, это позволяет снизить нештрафуемый порог с 20 до двух-трех километров в час.
Инициативу не поддержало и большинство депутатов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не привносить в повестку тему, которую однозначно не поддержат в обществе.