Минтранс не поддержал снижение нештрафуемого порога превышения скорости

16:39 30.04.2026 (обновлено: 17:49 30.04.2026)
Комплекс автофиксации нарушений ПДД. Архивное фото
  • Минтранс не видит целесообразности в снижении нештрафуемого порога превышения скорости на автодорогах.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Минтранс не поддержал идею в десять раз снизить нештрафуемый порог превышения скорости на автодорогах.
«

"Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательстве", — сообщила пресс-служба ведомства.

Там добавили, что предложение о снижении нештрафуемого порога в министерство не поступало.
Ранее сегодня глава ЦОДД Михаил Кизлык рассказал, что современные камеры могут фиксировать нарушения с погрешностью в один километр в час. По его мнению, это позволяет снизить нештрафуемый порог с 20 до двух-трех километров в час.
Инициативу не поддержало и большинство депутатов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не привносить в повестку тему, которую однозначно не поддержат в обществе.
