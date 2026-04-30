Минпромторг объяснил назначение ГОСТа для ПВЗ и постаматов

- Минпромторг считает, что обновленный ГОСТ классификации предприятий торговли призван повысить безопасность и качество услуг, а также защитить права потребителей.
- Он направлен на формирование единых подходов к классификации предприятий торговли, включая новые форматы, такие как пункты выдачи заказов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Обновленный ГОСТ классификации предприятий торговли, включающий пункты выдачи заказов (ПВЗ) и постаматы, призван повысить безопасность и качество услуг, а также защитить права потребителей, считает Минпромторг РФ.
Ранее в апреле Роскачество сообщило, что в России утвержден обновленный ГОСТ классификации предприятий торговли, который включает пункты выдачи заказов (ПВЗ), постаматы и другие торговые форматы. При этом в Wildberries сообщили, что не участвовали в обсуждении такого ГОСТа, компания намерена принять решение о его внедрении после официальной публикации стандарта.
"В части регулирования ПВЗ стандарт носит прикладной характер и ориентирован прежде всего на обеспечение безопасности и качества обслуживания потребителей, устанавливая понятные критерии организации деятельности и инфраструктуры", - сообщили в Минпромторге.
Там напомнили, что ГОСТ Р 51773–2026 "Услуги торговли. Классификация предприятий торговли" направлен на формирование единых подходов к классификации предприятий торговли, в том числе новых форматов, включая пункты выдачи заказов.
"Необходимо подчеркнуть, что стандарты в Российской Федерации носят добровольный характер применения. Вместе с тем их разработка и внедрение направлены на достижение ключевой цели – повышение уровня безопасности и качества, а также защиты прав потребителей и формирование прозрачных и единых правил оказания услуг на рынке торговли", - добавили в Минпромторге.
