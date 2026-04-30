Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг объяснил назначение ГОСТа для ПВЗ и постаматов - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 30.04.2026
Минпромторг объяснил назначение ГОСТа для ПВЗ и постаматов

Минпромторг: ГОСТ для ПВЗ и постаматов нужен для безопасности и качества услуг

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВ пункте выдачи заказов Wildberries
В пункте выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
В пункте выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг считает, что обновленный ГОСТ классификации предприятий торговли призван повысить безопасность и качество услуг, а также защитить права потребителей.
  • Он направлен на формирование единых подходов к классификации предприятий торговли, включая новые форматы, такие как пункты выдачи заказов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Обновленный ГОСТ классификации предприятий торговли, включающий пункты выдачи заказов (ПВЗ) и постаматы, призван повысить безопасность и качество услуг, а также защитить права потребителей, считает Минпромторг РФ.
Ранее в апреле Роскачество сообщило, что в России утвержден обновленный ГОСТ классификации предприятий торговли, который включает пункты выдачи заказов (ПВЗ), постаматы и другие торговые форматы. При этом в Wildberries сообщили, что не участвовали в обсуждении такого ГОСТа, компания намерена принять решение о его внедрении после официальной публикации стандарта.
"В части регулирования ПВЗ стандарт носит прикладной характер и ориентирован прежде всего на обеспечение безопасности и качества обслуживания потребителей, устанавливая понятные критерии организации деятельности и инфраструктуры", - сообщили в Минпромторге.
Там напомнили, что ГОСТ Р 51773–2026 "Услуги торговли. Классификация предприятий торговли" направлен на формирование единых подходов к классификации предприятий торговли, в том числе новых форматов, включая пункты выдачи заказов.
"Необходимо подчеркнуть, что стандарты в Российской Федерации носят добровольный характер применения. Вместе с тем их разработка и внедрение направлены на достижение ключевой цели – повышение уровня безопасности и качества, а также защиты прав потребителей и формирование прозрачных и единых правил оказания услуг на рынке торговли", - добавили в Минпромторге.
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоскачествоВайлдберриз (Wildberries)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала