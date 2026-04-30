Россия способна обеспечить себя лифтами, рассказали в Минпромторге

- Российская промышленность способна обеспечить строительную отрасль лифтовым оборудованием.
- По словам статс-секретаря — замглавы Минпромторга РФ Романа Чекушова, в последние годы Россия заместила импорт по всем типам лифтового оборудования.
- В 2024 году в Минпромторге заявляли, что доля отечественного лифтового оборудования в России достигает около 90%.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская промышленность готова обеспечить строительную отрасль лифтовым оборудованием, рассказал журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Госсовета по промышленности.
"Вы знаете, что в последние годы мы практически заместились по всем типам лифтового оборудования. Здесь готовы уже обеспечивать и нашу строительную отрасль, и, соответственно, коммерческие помещения нашим лифтовым оборудованием", - сказал Чекушов.
В 2024 году в Минпромторге заявляли, что доля лифтового оборудования в России, которое производится отечественными предприятиями, достигает около 90%. Особенно это касается продукции, предназначенной для рынка лифтов, применяемых в рамках программ капитального ремонта многоквартирных домов.