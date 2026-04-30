"В пользу России". Удар Мерца по Зеленскому вызвал изумление на Западе - РИА Новости, 30.04.2026
16:58 30.04.2026 (обновлено: 18:52 30.04.2026)
Lidovky: Украине придется пойти на территориальные уступки в пользу России

Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС и связал перспективы присоединения к союзу с территориальными уступками Киева.
  • В статье Lidovky отмечается, что вступление Украины в Евросоюз с 2027 года или с 2028 года невозможно.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украине придется прислушаться к канцлеру Германии Фридриху Мерцу и пойти на территориальные уступки, если она хочет вступить в Евросоюз, пишет Lidovky.
"Украина не может вступить в ЕС, пока идет конфликт. Это "обстоятельство" важнее критерия правового государства, борьбы с коррупцией и так далее. Если Киев хочет побыстрее войти в ЕС, то должен как можно скорее завершить конфликт. А поскольку победы на фронте ждать не приходится, то Украине придется согласиться на территориальные уступки. Она вынужденно откажется от территорий в пользу России. Мерц, вероятно, стал первым западным лидером, который заявил об этом столь бескомпромиссно", — говорится в публикации.
В связи с этим нельзя говорить ни о каком вступлении Украины в Евросоюз с первого января 2027 года или даже с первого января 2028, подчеркивается в материале.
"Вступления не будет так скоро, как того хотел бы Владимир Зеленский. Или как ему обещают некоторые европейские политики. Реальность для Киева будет еще суровее", — резюмируется в статье.
На прошлой неделе Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС. При этом канцлер также связал территориальные уступки Киева с перспективами присоединения к союзу.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
