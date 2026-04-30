Мерц ужесточил позицию по Ирану после слов Трампа о сокращении контингента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер Германии Фридрих Мерц ужесточил свою позицию в отношении Ирана после слов американского президента Дональда Трампа о возможности сокращения контингента США в Германии.
- Мерц заявил, что Иран должен сесть за стол переговоров и прекратить свою военную ядерную программу, а также нападения на Израиль и партнеров в регионе.
БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц ужесточил свою позицию в отношении Ирана и подчеркнул приверженность трансатлантическому партнерству после слов американского президента Дональда Трампа о возможности сокращения контингента США в Германии.
В понедельник Мерц на встрече с учениками гимназии в Марсберге заявил, что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Он отметил, что иранская сторона, в отличие от американской, действует более эффективно в переговорном процессе. После этого Трамп подверг жесткой критике Мерца за его позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит. Кроме того, Трамп написал в соцсети Truth Social, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ.
"Наше послание таково: Иран должен сесть за стол переговоров. Он должен прекратить тянуть время. Он больше не должен держать в заложниках весь регион, и в конечном итоге весь мир. Военная ядерная программа Ирана должна быть прекращена. Не должно быть больше нападений на Израиль и наших партнеров в регионе. По всем этим вопросам мы находимся в тесном и доверительном контакте с нашими партнерами, в том числе и особенно в Вашингтоне", - заявил Мерц во время посещения центра сухопутных войск ФРГ в Нижней Саксонии. Трансляцию вёл телеканал Phoenix.
Канцлер ФРГ подчеркнул, что, если будут выполнены необходимые условия, Германия готова внести военный вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, Мерц заявил, что перед заседанием Европейского совета на Кипре на прошлой неделе он выступал за дальнейшее усиление давления на Тегеран.
"И в этот неспокойный период мы следуем четкому компасу. Этот компас по-прежнему ориентирован на сильное трансатлантическое партнерство. Нам, и мне лично - вы это знаете - это трансатлантическое партнерство особенно дорого", - сказал немецкий канцлер.
Во вторник Мерц на пресс-конференции в Берлине утверждал, что у него сохраняются хорошие личные отношения с американским президентом.
Трамп 29 апреля заявил, что намерен продолжать морскую блокаду Ирана до полного отказа Тегерана от своей ядерной программы, отметив высокую эффективность этого способа давления в сравнении с военными ударами.
