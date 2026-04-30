Мерц ужесточил позицию по Ирану после слов Трампа о сокращении контингента

БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц ужесточил свою позицию в отношении Ирана и подчеркнул приверженность трансатлантическому партнерству после слов американского президента Дональда Трампа о возможности сокращения контингента США в Германии.

"И в этот неспокойный период мы следуем четкому компасу. Этот компас по-прежнему ориентирован на сильное трансатлантическое партнерство. Нам, и мне лично - вы это знаете - это трансатлантическое партнерство особенно дорого", - сказал немецкий канцлер.