"МегаФон": москвичи стали больше интересоваться языком и культурой Китая

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Посещение москвичами онлайн-платформ для изучения китайского языка на фоне введения безвизового режима между Россией и КНР увеличилось в марте на 50% относительно сентября 2025 года, сообщил "МегаФон" на основе анализа обезличенных данных пользователей.
При этом жители столицы изучают китайский язык не только онлайн. "В апреле этого года продажи самоучителей по китайскому выросли на 50% относительно того же месяца 2025 года и на 60% — относительно марта этого года. В топе товаров оказались прописи и рабочие тетради для начинающих, а также учебники для детей, разговорники и прописи по китайской каллиграфии. Всего с начала года пользователи потратили на материалы для изучения языка на 10% больше средств, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в сообщении.
Кроме того, москвичи стали больше обращаться к материалам о культуре, истории и традициях Китая, самостоятельно планировать путешествия и бронировать туры, читать советы и рекомендации других туристов. Активность на соответствующих сайтах увеличилась на 30% в марте относительно того же месяца 2025 года, добавили в "МегаФоне".
16 апреля, 12:33