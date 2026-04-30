Медведев назвал реальную угрозу, связанную с БПЛА - РИА Новости, 30.04.2026
20:42 30.04.2026 (обновлено: 20:53 30.04.2026)
Медведев назвал реальную угрозу, связанную с БПЛА

Медведев назвал реальной угрозой оснащение БПЛА реактивными двигателями

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что оснащение беспилотников реактивными двигателями становится реальной угрозой.
  • Медведев выразил уверенность в значительных изменениях в беспилотной промышленности в ближайшие пять лет.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Оснащение беспилотников реактивными двигателями становится реальной угрозой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг посетил учебный центр в Ленинградском военном округе.
"Приходят на смену обычным двигателям реактивные двигатели. Естественно, дроны летят быстрее. Вы знаете, к чему это все приводит, это реальная угроза и для государства, и для населения, и проблема в ходе боевых действий", - отметил он на встрече с военнослужащими. Видеозапись опубликована на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, зампред Совбеза выразил уверенность, что уже через пять лет беспилотная промышленность изменится до неузнаваемости.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время осмотра учебного центра Ленинградского военного округа - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
