Медведев назвал реальную угрозу, связанную с БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Оснащение беспилотников реактивными двигателями становится реальной угрозой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг посетил учебный центр в Ленинградском военном округе.
"Приходят на смену обычным двигателям реактивные двигатели. Естественно, дроны летят быстрее. Вы знаете, к чему это все приводит, это реальная угроза и для государства, и для населения, и проблема в ходе боевых действий", - отметил он на встрече с военнослужащими. Видеозапись опубликована на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, зампред Совбеза выразил уверенность, что уже через пять лет беспилотная промышленность изменится до неузнаваемости.