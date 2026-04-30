20:41 30.04.2026 (обновлено: 20:56 30.04.2026)
БПЛА сковывают боевую активность в зонах боестолкновений, заявил Медведев

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время осмотра учебного центра Ленинградского военного округа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что беспилотники сковывают боевую активность в зоне боестолкновения.
  • Медведев подчеркнул, что зона гарантированного уничтожения постоянно расширяется.
  • Зампред Совбеза отметил, что средства противодействия беспилотникам и соответствующие военно-учетные специальности будут актуальны в ближайшие годы.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Беспилотники в современных условиях сковывают всю боевую активность в зоне боестолкновения, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев сообщил на платформе "Макс", что посетил учебный центр Ленинградского военного округа.
"Беспилотники занимают такое место, вы сами это знаете, учитесь, а кто-то уже опыт имеет, они сковывают всю боевую активность в рамках так называемой этой killzone, то есть зоны гарантированного уничтожения", - сказал Медведев в ходе посещения центра.
При этом, как подчеркнул зампред Совбеза, эта зона все время расширяется.
"Поэтому средства противодействия этому и соответствующие военно-учетные специальности, мне кажется, тоже в ближайшие годы будут актуальны", - отметил Медведев.
