БПЛА сковывают боевую активность в зонах боестолкновений, заявил Медведев

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Беспилотники в современных условиях сковывают всю боевую активность в зоне боестолкновения, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев сообщил на платформе "Макс", что посетил учебный центр Ленинградского военного округа.

"Беспилотники занимают такое место, вы сами это знаете, учитесь, а кто-то уже опыт имеет, они сковывают всю боевую активность в рамках так называемой этой killzone, то есть зоны гарантированного уничтожения", - сказал Медведев в ходе посещения центра.

При этом, как подчеркнул зампред Совбеза, эта зона все время расширяется.