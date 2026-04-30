Медведев рассказал, кто станет будущей военной элитой России

20:38 30.04.2026 (обновлено: 21:13 30.04.2026)
Медведев: специалисты БПЛА станут костяком будущей военной элитой России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время осмотра учебного центра Ленинградского военного округа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что специалисты БПЛА станут будущим костяком военной элиты России.
  • Заявление было сделано во время посещения Медведевым учебного центра Ленинградского военного округа.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты БПЛА - это будущий костяк военной элиты России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза посетил учебный центр Ленинградского военного округа, где пообщался с военными. Видео опубликовано в его канале на платформе "Макс".
"Те, кто сейчас занимается беспилотниками, - это будущий костяк военной элиты. А военная элита нашей стране нужна", - подчеркнул Медведев.
Он пожелал участвующим во встрече военнослужащим успехов и поблагодарил их за выбор именно такого пути в жизни.
"Тем более абсолютное большинство здесь присутствующих училось или в средних, или в высших учебных заведениях. Тем не менее посчитали, что защита страны важнее, чем учеба. Еще раз хочу вас за это искренне поблагодарить", - обратился Медведев к военным.
Он попросил их беречь себя, отметив, что это действительно важно и для самих бойцов, и для их близких, и для всей страны.
