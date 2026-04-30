Медведев рассказал, кто станет будущей военной элитой России

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты БПЛА - это будущий костяк военной элиты России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза посетил учебный центр Ленинградского военного округа, где пообщался с военными. Видео опубликовано в его канале на платформе " Макс ".

"Те, кто сейчас занимается беспилотниками, - это будущий костяк военной элиты. А военная элита нашей стране нужна", - подчеркнул Медведев

Он пожелал участвующим во встрече военнослужащим успехов и поблагодарил их за выбор именно такого пути в жизни.

"Тем более абсолютное большинство здесь присутствующих училось или в средних, или в высших учебных заведениях. Тем не менее посчитали, что защита страны важнее, чем учеба. Еще раз хочу вас за это искренне поблагодарить", - обратился Медведев к военным.