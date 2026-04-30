Медведев поддержал изучение ИИ в школе

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 30.04.2026 (обновлено: 11:59 30.04.2026)
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что изучение искусственного интеллекта в школе необходимо, и поддержал включение курсов по ИИ в школьную программу.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал включение курсов по искусственному интеллекту в школьную программу.
Медведев в четверг выступает с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве, в ходе которой участник спросил, что бы лично Медведев добавил в школьную программу РФ.
"Знаете, я, ребят, не настолько хорошо разбираюсь в школьной программе. Я, в общем, не так часто обращаюсь к ней... Что касается того, что нужно добавить, а вот я лучше другое спрошу: а чего не хватает? Вот тогда я могу высказаться на эту тему. Что вы-то хотели бы там видеть? Чего нет? " - уточнил, в свою очередь, зампред Совбеза.
Собеседник Медведева выразил мнение, что не хватает большего развития в сфере искусственного интеллекта, которое сейчас наиболее актуально. Например, в школах проводится Национальная технологическая олимпиада, однако ее задания не опираются на изученные дисциплины - предметы, необходимые для их решения, отсутствуют в школьной программе.
"Здесь я полностью поддерживаю. Дело в том, что я уже тут разглагольствовал на тему того, что искусственный интеллект непознаваемый. Но познавать-то его все равно нужно, чтобы он нас в какой-то момент не перехитрил. Поэтому, значит, то, что такие курсы, я не знаю, как их правильно структурировать, могли бы войти в школьную программу, я это полностью поддерживаю", - ответил Медведев.
РоссияМоскваДмитрий МедведевТехнологииОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала