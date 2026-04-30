Медведев поддержал изучение ИИ в школе

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал включение курсов по искусственному интеллекту в школьную программу.

Медведев в четверг выступает с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве , в ходе которой участник спросил, что бы лично Медведев добавил в школьную программу РФ

"Знаете, я, ребят, не настолько хорошо разбираюсь в школьной программе. Я, в общем, не так часто обращаюсь к ней... Что касается того, что нужно добавить, а вот я лучше другое спрошу: а чего не хватает? Вот тогда я могу высказаться на эту тему. Что вы-то хотели бы там видеть? Чего нет? " - уточнил, в свою очередь, зампред Совбеза.

Собеседник Медведева выразил мнение, что не хватает большего развития в сфере искусственного интеллекта, которое сейчас наиболее актуально. Например, в школах проводится Национальная технологическая олимпиада, однако ее задания не опираются на изученные дисциплины - предметы, необходимые для их решения, отсутствуют в школьной программе.