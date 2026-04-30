Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал три правила, как перестать бояться ошибаться - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 30.04.2026
Медведев назвал три правила, как перестать бояться ошибаться

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев назвал три правила, как перестать бояться ошибаться.
  • Первое правило — стараться не совершать ошибок.
  • Второе правило — принимать решения без эмоций, так как "скоропалительные решения ведут к ошибкам".
  • Третье правило — если ошибка совершена, нужно признать ее, возможно, даже публично.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал три правила, как перестать бояться ошибаться.
Во время марафона "Знание. Первые" школьница задала ему вопрос, как перестать бояться ошибаться.
"Назову три правила. Первое - главное: ошибок желательно не совершать", - заявил Медведев.
Вторым правилом при принятии решений он назвал отрешение от всех эмоций, подчеркнув, что "скоропалительные решения ведут к ошибкам".
"И третье правило: если ошибка все же совершена, то прежде всего нужно признаться в этой ошибке самому себе. Это кстати бывает иногда непросто: человек склонен оправдывать свое поведение, свои выводы, базу данных, которую он использовал. А в некоторых случаях, что особенно сложно: это надо сделать публично среди коллег или даже среди неопределенного круга лиц", - подчеркнул Медведев.
Он добавил, что сам старается руководствоваться этими правилами, и привел известную максиму о том, что не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает.
"Но нужно спокойно относиться к этому и стараться их не совершать", - заключил Медведев.
РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала