Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев назвал три правила, как перестать бояться ошибаться.

Первое правило — стараться не совершать ошибок.

Второе правило — принимать решения без эмоций, так как "скоропалительные решения ведут к ошибкам".

Третье правило — если ошибка совершена, нужно признать ее, возможно, даже публично.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал три правила, как перестать бояться ошибаться.

Во время марафона "Знание. Первые" школьница задала ему вопрос, как перестать бояться ошибаться.

"Назову три правила. Первое - главное: ошибок желательно не совершать", - заявил Медведев

Вторым правилом при принятии решений он назвал отрешение от всех эмоций, подчеркнув, что "скоропалительные решения ведут к ошибкам".

"И третье правило: если ошибка все же совершена, то прежде всего нужно признаться в этой ошибке самому себе. Это кстати бывает иногда непросто: человек склонен оправдывать свое поведение, свои выводы, базу данных, которую он использовал. А в некоторых случаях, что особенно сложно: это надо сделать публично среди коллег или даже среди неопределенного круга лиц", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что сам старается руководствоваться этими правилами, и привел известную максиму о том, что не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает.