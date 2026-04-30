До начала СВО отрасль БПЛА была "на окраинах", заявил Медведев - РИА Новости, 30.04.2026
11:30 30.04.2026
  • До начала СВО российская отрасль БПЛА была отсталой и находилась "на окраинах", заявил Дмитрий Медведев.
  • За несколько лет слаженной работы министерств, оборонных предприятий и благодаря инвестициям отрасль БПЛА изменилась.
  • Сегодня российская отрасль БПЛА включает в себя всю линейку беспилотных летательных аппаратов — от маленьких коптеров до огромных самолетных БПЛА.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская отрасль БПЛА до начала СВО была "на окраинах", сейчас ситуация изменилась, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В четверг он выступает на марафоне "Знание. Первые".
"К моменту начала специальной военной операции наша отрасль беспилотных летательных аппаратов была очень отсталой. Мы точно были где-то там "на окраине", но за несколько лет буквально, в результате слаженной работы министерства обороны, министерства промышленности, а самое главное коллективов оборонных предприятий, инвестиций, которые были сделаны, мы получили совершенно другую отрасль", - сказал Медведев во время выступления.
Он отметил, что сегодня отрасль включает в себя всю линейку беспилотных летательных аппаратов - начиная от маленьких коптеров и FPV-дронов и заканчивая самолетными БПЛА, огромными, которые имеют разные задачи.
"По сути, все это было сделано с нуля", - подчеркнул Медведев.
