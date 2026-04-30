Отношения Москвы с Трампом носят прагматичный характер, считает Медведев

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Отношения Москвы с президентом США Дональдом Трампом носят прагматичный характер, это хорошо, считает зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев выступает в четверг на марафоне "Знание. Первые".
"Американцы хотят зарабатывать деньги, они всегда хотят их зарабатывать и на всем хотят их зарабатывать. Вокруг этого можно строить отношения, и в этом смысле наши отношения с Соединенными Штатами, с нынешней администрацией, с господином Трампом носят прагматичный характер. Это очень хорошо", - сказал Медведев в ходе выступления.