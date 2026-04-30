Медведев: Российская ядерная триада поддерживается в надлежащем состоянии
11:26 30.04.2026 (обновлено: 11:33 30.04.2026)

Медведев: Российская ядерная триада поддерживается в надлежащем состоянии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что российская ядерная триада поддерживается в надлежащем состоянии.
  • По словам Медведева, нужно готовиться к возможному ядерному конфликту, хотя никто не хочет его наступления.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская ядерная триада поддерживается в надлежащем состоянии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Не дай нам Бог, конечно, стать свидетелями подобных событий (ядерного конфликта - ред.), но исключать их нельзя. И готовиться к ним нужно. Именно для этого у нас в нашей стране и существует триада ядерных стратегических сил. И она поддерживается, как принято говорить, в надлежащем состоянии", - сказал Медведев, выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
