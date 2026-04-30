Медведев: Российская ядерная триада поддерживается в надлежащем состоянии

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская ядерная триада поддерживается в надлежащем состоянии, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Не дай нам Бог, конечно, стать свидетелями подобных событий (ядерного конфликта - ред.), но исключать их нельзя. И готовиться к ним нужно. Именно для этого у нас в нашей стране и существует триада ядерных стратегических сил. И она поддерживается, как принято говорить, в надлежащем состоянии", - сказал Медведев, выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".