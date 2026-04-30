Ядерный апокалипсис возможен, это вызывает сожаление, заявил Медведев

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ядерный апокалипсис реально возможен, это вызывает сожаление, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то там жестокую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен", - сказал Медведев в ходе своего выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".