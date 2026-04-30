11:22 30.04.2026 (обновлено: 11:31 30.04.2026)
Медведев назвал взаимное недоверие между Россией и Европой колоссальным

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что степень взаимного недоверия между Россией и Европой будет колоссальной даже при завершении конфликта.
  • По мнению Медведева, противостояние между Россией и Европой не исчезнет даже «в период жизни поколения».
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Степень взаимного недоверия между Россией и Европой будет колоссальной даже при завершении конфликта, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев во время своей лекции в Москве на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", рассуждая о конфликте между Россией и Европой, отметил, что противостояние, скорее всего, не исчезнет даже "в период жизни поколения".
"Да, могут прийти более умные политики, можно начать выстраивать архитектуру взаимоотношений, но совершенно очевидно, что степень взаимного недоверия (между РФ и Европой - ред.) будет колоссальной ", - сказал Медведев в ходе марафона.
ЕС возглавляют идиоты, деструктивные и недалекие люди, заявил Медведев
