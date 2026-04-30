11:18 30.04.2026 (обновлено: 11:29 30.04.2026)
Медведев заявил, что десятки западных стран участвуют в войне с Россией

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Десятки западных стран принимают прямое участие в войне с Россией, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг выступает с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве, который проходит на площадке центрального выставочного зала "Манеж".
"Наш противник - это не только бандеровская Украина. Это, как известно, десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной. Подчеркиваю, прямое, не гибридное, а прямое участие: когда дают цели для нанесения ударов, когда поставляют различные виды вооружений, когда, по сути, руководят действиями нашего врага", - сказал Медведев в ходе лекции.
