Медведев заявил, что десятки западных стран участвуют в войне с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Десятки западных стран принимают прямое участие в войне с Россией, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Наш противник - это не только бандеровская Украина. Это, как известно, десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной. Подчеркиваю, прямое, не гибридное, а прямое участие: когда дают цели для нанесения ударов, когда поставляют различные виды вооружений, когда, по сути, руководят действиями нашего врага", - сказал Медведев в ходе лекции.