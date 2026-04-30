ЕС возглавляют идиоты, деструктивные и недалекие люди, заявил Медведев

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Европейский союз сейчас возглавляют идиоты, деструктивные и недалекие люди, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Сейчас Европу, Европейский союз возглавляют идиоты, просто идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения Евросоюза из союза угля и стали в современный Европейский союз. Это абсолютно деструктивные, недалекие люди", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".