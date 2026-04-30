Медведев оценил российское вооружение
11:15 30.04.2026 (обновлено: 11:24 30.04.2026)
Медведев оценил российское вооружение

Медведев: у России в части вооружений сейчас есть все, что есть у противника

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что у России в части вооружений сейчас есть все, что есть у противника.
  • По его словам, образцы, созданные народным ВПК, оказались удачными и теперь тиражируются.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что у России в части вооружений сейчас есть все, что есть у противника.
Просветительский марафон "Знание. Первые" проходит в Москве на площадке центрального выставочного зала "Манеж".
"Народный ВПК - гаражные, по сути, образцы, которые оказались очень удачными, - теперь тиражируются, покупаются и которые хвалят бойцы, находящиеся на фронте. Поэтому это изменение очень серьезное. Но я уж не говорю о других видах вооружения, поэтому скажу так: в настоящий момент у нас есть все, что есть у нашего противника", - сказал Медведев в ходе своего выступления на марафоне.
