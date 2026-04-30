Медведев оценил российское вооружение

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что у России в части вооружений сейчас есть все, что есть у противника.
"Народный ВПК - гаражные, по сути, образцы, которые оказались очень удачными, - теперь тиражируются, покупаются и которые хвалят бойцы, находящиеся на фронте. Поэтому это изменение очень серьезное. Но я уж не говорю о других видах вооружения, поэтому скажу так: в настоящий момент у нас есть все, что есть у нашего противника", - сказал Медведев в ходе своего выступления на марафоне.
Россия помогла Ирану своим уникальным оружием
Вчера, 08:00