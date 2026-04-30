Медведев: 127 тысяч россиян с начала года заключили контракты

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. С начала года 127 тысяч россиян заключили контракт о прохождении службы, еще 10 тысяч стали добровольцами, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.