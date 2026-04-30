Медведев: 127 тысяч россиян с начала года заключили контракты

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. С начала года 127 тысяч россиян заключили контракт о прохождении службы, еще 10 тысяч стали добровольцами, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы. Еще 10 тысяч заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированиях", - сказал Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые".
Он отметил, что в прошлом году в результате всех военных контрактов пришло служить 450 тысяч граждан РФ.