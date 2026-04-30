Медведев: 127 тысяч россиян с начала года заключили контракты - РИА Новости, 30.04.2026
11:12 30.04.2026 (обновлено: 11:20 30.04.2026)
Медведев: 127 тысяч россиян с начала года заключили контракты

Медведев: 127 тысяч россиян заключили контракты о прохождении службы в 2026 году

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала года 127 тысяч россиян заключили контракт о прохождении службы, сообщил Дмитрий Медведев.
  • Еще 10 тысяч человек стали добровольцами.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. С начала года 127 тысяч россиян заключили контракт о прохождении службы, еще 10 тысяч стали добровольцами, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы. Еще 10 тысяч заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированиях", - сказал Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые".
Он отметил, что в прошлом году в результате всех военных контрактов пришло служить 450 тысяч граждан РФ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Безопасность России напрямую связана с целями СВО, заявил Медведев
