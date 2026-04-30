США вряд ли могут быть посредником во всех ситуациях, считает Медведев

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. США вряд ли могут быть эффективным посредником во всех ситуациях, с учетом их действий на международной арене, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Вряд ли с такой ролью вообще легко справиться. Не существует патентованных посредников, хотя многие на эту роль претендуют. Вряд ли можно считать что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты вот так, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях", - сказал Медведев, отвечая на вопрос.