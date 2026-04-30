Сейчас происходит милитаризация Европы, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что сейчас происходит милитаризация Европы.
- Медведев сравнил текущую ситуацию с периодом перед Второй мировой войной и отметил, что тогда происходила активная милитаризация, прежде всего в Германии, а также в других странах Европы.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сейчас происходит милитаризация Европы, как и перед Второй Мировой войной, заявил заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Сейчас происходит то же самое", - сказал Медведев в ходе своей лекции.