Медведев: разговор Путина и Трампа подтверждает прагматичность США - РИА Новости, 30.04.2026
11:09 30.04.2026 (обновлено: 11:18 30.04.2026)
Медведев: разговор Путина и Трампа подтверждает прагматичность администрации США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа подтверждает прагматичность текущей администрации США.
  • Он подчеркнул, что США пытаются выступать в роли медиатора, и это неплохо.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом подтверждает, что текущая администрация США прагматична, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.
"Сказать, что мы в лице Соединенных Штатов имеем абсолютного медиатора я, конечно, не могу, но подчеркиваю, то, что они пытаются этим заниматься, само по себе неплохо, поскольку они прагматичные люди. Даже вчерашний разговор нашего президента Владимира Владимировича Путина с Дональдом Трампом это подтверждает", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
СШАРоссияДмитрий МедведевДональд ТрампВладимир Путин
 
 
