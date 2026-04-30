Медведев: разговор Путина и Трампа подтверждает прагматичность США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа подтверждает прагматичность текущей администрации США.
- Он подчеркнул, что США пытаются выступать в роли медиатора, и это неплохо.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новый телефонный разговор президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом подтверждает, что текущая администрация США прагматична, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Сказать, что мы в лице Соединенных Штатов имеем абсолютного медиатора я, конечно, не могу, но подчеркиваю, то, что они пытаются этим заниматься, само по себе неплохо, поскольку они прагматичные люди. Даже вчерашний разговор нашего президента Владимира Владимировича Путина с Дональдом Трампом это подтверждает", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".