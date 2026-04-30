Победа России принесет стабильность и развитие страны, заявил Медведев

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Победа России принесет стабильность и возможность развития страны по прогнозируемому сценарию, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Для того, чтобы это получилось, нужно еще немало сделать, как на фронте, так и в тылу, ну, а победа принесет стабильность, мы сможем развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию", - сказал Медведев в ходе марафона.
Медведев подчеркнул, что под "прогнозируемым сценарием" имеется в виду, в том числе, рост доходов, решение жилищных и демографических проблем.