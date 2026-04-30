Победа России принесет стабильность и развитие страны, заявил Медведев - РИА Новости, 30.04.2026
11:06 30.04.2026
Победа России принесет стабильность и развитие страны, заявил Медведев

Медведев: победа РФ принесет стабильность и развитие страны

© РИА Новости / Станислав Красильников
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что победа России принесет стабильность и возможность развития страны по прогнозируемому сценарию.
  • Он отметил, что большинство россиян ждет победы и завершения военной кампании.
  • Под "прогнозируемым сценарием" Медведев подразумевает, в том числе, рост доходов, решение жилищных и демографических проблем.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Победа России принесет стабильность и возможность развития страны по прогнозируемому сценарию, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев, выступая с лекцией в Москве на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", отметил, что большинство россиян ждет победы и завершения военной кампании.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Безопасность России напрямую связана с целями СВО, заявил Медведев
11:00
"Для того, чтобы это получилось, нужно еще немало сделать, как на фронте, так и в тылу, ну, а победа принесет стабильность, мы сможем развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию", - сказал Медведев в ходе марафона.
Медведев подчеркнул, что под "прогнозируемым сценарием" имеется в виду, в том числе, рост доходов, решение жилищных и демографических проблем.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Медведев напомнил, чем завершается большинство конфликтов в мире
11:05
 
