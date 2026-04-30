Безопасность России напрямую связана с целями СВО, заявил Медведев
11:00 30.04.2026 (обновлено: 11:07 30.04.2026)
Безопасность России напрямую связана с целями СВО, заявил Медведев

Медведев: стабильность и безопасность РФ напрямую связаны с целями СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что стабильность и безопасность России напрямую связаны с достижением целей СВО.
  • По словам Медведева, победа в СВО обеспечит развитие России и решение ряда внутренних проблем.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Стабильность и безопасность России напрямую связаны с достижением целей СВО, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Задачи остаются прежними, но для того, чтобы все эти задачи решать, необходимы стабильность и безопасность, а они могут быть достигнуты только в случае достижения цели специальной военной операции", - сказал Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
Он отметил, что победа в СВО принесет стабильность и развитие России по полноценному прогнозируемому сценарию, включающему рост доходов населения, решение жилищных и демографических проблем, развитие систем образования и здравоохранения.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Победа России принесет стабильность и развитие страны, заявил Медведев
РоссияБезопасностьДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
