Безопасность России напрямую связана с целями СВО, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что стабильность и безопасность России напрямую связаны с достижением целей СВО.
- По словам Медведева, победа в СВО обеспечит развитие России и решение ряда внутренних проблем.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Стабильность и безопасность России напрямую связаны с достижением целей СВО, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Задачи остаются прежними, но для того, чтобы все эти задачи решать, необходимы стабильность и безопасность, а они могут быть достигнуты только в случае достижения цели специальной военной операции", - сказал Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
Он отметил, что победа в СВО принесет стабильность и развитие России по полноценному прогнозируемому сценарию, включающему рост доходов населения, решение жилищных и демографических проблем, развитие систем образования и здравоохранения.