10:44 30.04.2026 (обновлено: 11:02 30.04.2026)
Медведев сравнил Европу и США с пауками в банке

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев сравнил отношения между США и Европой с "пауками в банке".
  • Он подчеркнул, что у России свои интересы, и она должна заниматься внутренними делами.
  • Медведев призвал "запасстись попкорном" и продолжил наблюдать за развитием отношений США и Европы.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Европа и США сейчас "как пауки в банке", сказал зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"На самом деле довольно забавно наблюдать, как развиваются отношения между Соединенными Штатами и Европой: и дело не в том, кому мы симпатизируем", - сказал Медведев в ходе своего выступления на марафоне "Знание. Первые".
Он подчеркнул, что у России свои интересы, она должна заниматься только делами своей страны, её успехом, развитием, помощью гражданам.
"Но то, что они (США и Европа - ред.) как пауки в банке сейчас, - честно сказать, меня радует. Я это наблюдаю с большим интересом. Как принято говорить: будем смотреть и дальше, запасайтесь попкорном", - заключил Медведев.
