Медведев сравнил Европу и США с пауками в банке

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Европа и США сейчас "как пауки в банке", сказал зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что у России свои интересы, она должна заниматься только делами своей страны, её успехом, развитием, помощью гражданам.
"Но то, что они (США и Европа - ред.) как пауки в банке сейчас, - честно сказать, меня радует. Я это наблюдаю с большим интересом. Как принято говорить: будем смотреть и дальше, запасайтесь попкорном", - заключил Медведев.