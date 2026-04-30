Европейцы желают кончины России, заявил Медведев

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Европейцы желают кончины России, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Еще совсем недавно, после конфликта на Кавказе вокруг Южной Осетии и Абхазии, я, будучи президентом, пытался наладить устойчивые отношения с европейцами. И мне казалось, что они все-таки понимают наши озабоченности. Но, к сожалению, последующее развитие событий доказало обратное. Они не понимают очень многого из того, что говорим мы, не хотят нас слышать, и, если говорить прямо, желают кончины нашего государства", - сказал Медведев в ходе своей лекции.