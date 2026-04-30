Конфликт России и Запада носит экзистенциальный характер, заявил Медведев.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Конфликт России и Запада носит экзистенциальный характер, это вопрос существования, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер, то есть это вопрос существования", - сказал Медведев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".