Медведев рассказал, что хорошо относится к эмодзи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что хорошо относится к использованию эмодзи в виртуальной переписке.
- Медведев подчеркнул важность знания русского языка, несмотря на использование специфической орфографии и синтаксиса в социальных сетях.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о том, что хорошо относится к эмодзи.
"Я хорошо отношусь к эмодзи, к тому, что в переписке, в различных виртуальных средах, в социальных сетях не принято использовать знаки препинания, используется специфическая орфография, синтаксис. Но на самом деле русский язык знать надо", - сказал Медведев, выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Медведев выразил надежду, что в будущем молодое поколение россиян будет ждать счастье.