Медведев рассказал, что хорошо относится к эмодзи - РИА Новости, 30.04.2026
11:43 30.04.2026 (обновлено: 12:14 30.04.2026)

Медведев рассказал, что хорошо относится к эмодзи

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". 30 апреля 2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые. 30 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". 30 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что хорошо относится к использованию эмодзи в виртуальной переписке.
  • Медведев подчеркнул важность знания русского языка, несмотря на использование специфической орфографии и синтаксиса в социальных сетях.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о том, что хорошо относится к эмодзи.
"Я хорошо отношусь к эмодзи, к тому, что в переписке, в различных виртуальных средах, в социальных сетях не принято использовать знаки препинания, используется специфическая орфография, синтаксис. Но на самом деле русский язык знать надо", - сказал Медведев, выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Медведев выразил надежду, что в будущем молодое поколение россиян будет ждать счастье.
