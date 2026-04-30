Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, какие книги его заинтересовали в последнее время - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 30.04.2026
Медведев рассказал, какие книги его заинтересовали в последнее время

Медведев поделился, что в последнее время его заинтересовали письма Чехова

© РИА Новости / Станислав Красильников
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев поделился своими литературными предпочтениями на просветительском марафоне «Знание. Первые».
  • Его заинтересовали письма Антона Чехова.
  • Также он читал сборники стихов, посвященные специальной военной операции, такие как «Русское лето» и «Русская зима».
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поделился, что в последнее время из литературных произведений его заинтересовали письма Антона Чехова и сборники стихов, посвященные специальной военной операции.
В Москве на площадке центрального выставочного зала "Манеж" проходит просветительский марафон "Знание. Первые" .
"Я не буду навязывать свои литературные предпочтения... Я могу лишь сказать о том, что я читал в последнее время. Так, на вскидку могу вспомнить из последнего... Я люблю Чехова. Я просматривал письма, переписку чеховскую. Это не менее интересно, чем рассказы Антоши Чехонте или его более сложные произведения", - сказал Медведев на марафоне.
Он добавил, что недавно также читал стихи, посвященные специальной военной операции.
"Они называются "Русское лето", "Русская зима", известные сборники очень. Там много талантливых стихов, и это здорово", - подчеркнул Медведев.
РоссияМоскваДмитрий МедведевАнтон ЧеховЕдиная РоссияМанеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала