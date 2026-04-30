Медведев рассказал, какие книги его заинтересовали в последнее время

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поделился, что в последнее время из литературных произведений его заинтересовали письма Антона Чехова и сборники стихов, посвященные специальной военной операции.

Москве на площадке центрального выставочного зала " Манеж " проходит просветительский марафон "Знание. Первые" .

"Я не буду навязывать свои литературные предпочтения... Я могу лишь сказать о том, что я читал в последнее время. Так, на вскидку могу вспомнить из последнего... Я люблю Чехова . Я просматривал письма, переписку чеховскую. Это не менее интересно, чем рассказы Антоши Чехонте или его более сложные произведения", - сказал Медведев на марафоне.

Он добавил, что недавно также читал стихи, посвященные специальной военной операции.