Медведев рассказал, какие книги его заинтересовали в последнее время

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев поделился своими литературными предпочтениями на просветительском марафоне «Знание. Первые».
- Его заинтересовали письма Антона Чехова.
- Также он читал сборники стихов, посвященные специальной военной операции, такие как «Русское лето» и «Русская зима».
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поделился, что в последнее время из литературных произведений его заинтересовали письма Антона Чехова и сборники стихов, посвященные специальной военной операции.
"Я не буду навязывать свои литературные предпочтения... Я могу лишь сказать о том, что я читал в последнее время. Так, на вскидку могу вспомнить из последнего... Я люблю Чехова. Я просматривал письма, переписку чеховскую. Это не менее интересно, чем рассказы Антоши Чехонте или его более сложные произведения", - сказал Медведев на марафоне.
Он добавил, что недавно также читал стихи, посвященные специальной военной операции.
"Они называются "Русское лето", "Русская зима", известные сборники очень. Там много талантливых стихов, и это здорово", - подчеркнул Медведев.