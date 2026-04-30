Медведев сравнил нынешнее время с периодом перед Первой мировой войной

"У нас сейчас идет специальная военная операция – это война. Очень часто локальный конфликт предшествует, к сожалению, глобальному конфликту. И если исходить из таких предпосылок, то, наверное, нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти - перед тридцатыми годами, которые предшествовали Второй мировой войне", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".