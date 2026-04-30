11:11 30.04.2026 (обновлено: 11:19 30.04.2026)

Медведев сравнил нынешнее время с периодом перед Первой мировой войной

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
  • Дмитрий Медведев сравнил нынешнее время с периодом перед Первой мировой войной и с тридцатыми годами прошлого века.
  • По мнению Медведева, локальный конфликт может предшествовать глобальному, как это было перед мировыми войнами.
  • Медведев отметил, что европейцы говорят о неизбежности войны с Россией, хотя он не знает, откуда они это взяли.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сравнил нынешнее время с периодом перед Первой мировой войной и с тридцатыми годами прошлого века.
Во время выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" Медведев ответил на вопрос из зала о том, с каким периодом в мировой истории он бы сравнил события, происходящие сегодня.
"У нас сейчас идет специальная военная операция – это война. Очень часто локальный конфликт предшествует, к сожалению, глобальному конфликту. И если исходить из таких предпосылок, то, наверное, нынешнее время я бы сравнил с временем перед Первой мировой войной и отчасти - перед тридцатыми годами, которые предшествовали Второй мировой войне", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
Он отметил, что человечество до Первой мировой войны по сути не вело глобальных войн, а во время нее были созданы танки, самолеты, современная артиллерия, поэтому то, что произошло, "опровергло все представления о войне". По словам Медведева, война превратилась в "мясорубку" и "сама Европа себя наказала".
"Сейчас происходит то же самое. Что говорят европейцы: война с Россией неизбежна. Я не знаю, откуда они это взяли, но это мантра, это говорится каждый день", - добавил зампред Совбеза РФ.
