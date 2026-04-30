Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал военную риторику в Европе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 30.04.2026 (обновлено: 11:02 30.04.2026)
Медведев прокомментировал военную риторику в Европе

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев прокомментировал военную риторику в Европе.
  • Медведев заявил, что постоянное обсуждение неизбежности войны может привести к ее началу.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя военную риторику в Европе, заявил, что если все время говорить, что война неизбежна, она начнется.
Медведев в четверг выступает с лекцией в Москве на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Практически все лидеры Европы, в том числе крупнейших стран, говорят о том, что "мы понимаем, значит, нам нужно быть готовым к отражению агрессии, война неизбежна". Вы понимаете, куда эта дорога (ведет - ред.), как это не печально звучит. Если каждый день говорить, что война неизбежна, то она начнется. Поводов и причин может быть предостаточно", - сказал Медведев в ходе своей лекции.
Медведев рассказал, как россияне смотрели на отношения с Западом
ЕвропаРоссияМоскваДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала