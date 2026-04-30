Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев прокомментировал военную риторику в Европе.
- Медведев заявил, что постоянное обсуждение неизбежности войны может привести к ее началу.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, комментируя военную риторику в Европе, заявил, что если все время говорить, что война неизбежна, она начнется.
"Практически все лидеры Европы, в том числе крупнейших стран, говорят о том, что "мы понимаем, значит, нам нужно быть готовым к отражению агрессии, война неизбежна". Вы понимаете, куда эта дорога (ведет - ред.), как это не печально звучит. Если каждый день говорить, что война неизбежна, то она начнется. Поводов и причин может быть предостаточно", - сказал Медведев в ходе своей лекции.