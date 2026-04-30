Медведев рассказал, что написал статью о милитаризации Европы

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на марафоне "Знание.Первые" рассказал, что написал статью о милитаризации Европы в преддверии Дня Победы 9 мая.