Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев рассказал, что написал статью о милитаризации Европы.
- Статью опубликуют незадолго до 9 мая.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на марафоне "Знание.Первые" рассказал, что написал статью о милитаризации Европы в преддверии Дня Победы 9 мая.
"Я подготовил статью в преддверии нашего главного великого праздника, Дня Победы, статью, посвященную таким сложным процессам, которые идут в Европе, посвященную милитаризации Европы. Она, надеюсь, будет правильным образом воспринята и будет опубликована как раз незадолго до 9 мая", - сказал Медведев.