Матушкин: земскими работниками культуры в 2025 году стали 4 специалиста
Тамбовская область
 
11:52 30.04.2026
Матушкин: земскими работниками культуры в 2025 году стали 4 специалиста

Матушкин: 4 человека устроились на Тамбовщине как "Земские работники культуры"

Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В 2025 году в Тамбовской области в рамках федеральной программы "Земский работник культуры" было трудоустроено четыре молодых специалиста, они начали работу в домах культуры и детских школах искусств в муниципальных округах, сообщает пресс-служба Тамбовской областной думы.
Отмечается, что уже начался прием заявок на участие в конкурсном отборе в 2026 году.
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Согласно информации министерства культуры Тамбовской области, которая была представлена в Тамбовскую областную думу, для успешного функционирования сферы культуры приоритетными задачами являются развитие кадровой политики учреждений, привлечение в муниципальные учреждения молодых специалистов, осуществление мер материальной поддержки работников.
Для решения этих задач в 2025 году в Тамбовской области впервые была реализована программа "Земский работник культуры". Программа разработана в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры".
Данная программа заключается в привлечении молодых и высококвалифицированных специалистов, прибывших (переехавших) в населенные пункты региона с числом жителей до 50 тысяч человек. Участники программы получают единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей.
Председатель областной думы Евгений Матушкин назвал программу важной для привлечения специалистов в сельские территории и малые города.
"Развитие кадрового потенциала - необходимое условие успешного функционирования учреждений культуры на местах. Программа “Земский работник культуры” направлена на решение проблемы нехватки специалистов в сельских клубах, библиотеках и школах искусств. А от этого напрямую зависит доступность услуг сферы культуры для жителей муниципалитетов, сохранение духовно-нравственных традиций, культурного наследия, развитие творческого потенциала юных тамбовчан", – приводит пресс-служба облпарламента слова Матушкина.
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаТамбовская областьспециалисты
 
 
