Матушкин: земскими работниками культуры в 2025 году стали 4 специалиста

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В 2025 году в Тамбовской области в рамках федеральной программы "Земский работник культуры" было трудоустроено четыре молодых специалиста, они начали работу в домах культуры и детских школах искусств в муниципальных округах, сообщает пресс-служба Тамбовской областной думы.

Отмечается, что уже начался прием заявок на участие в конкурсном отборе в 2026 году.

Согласно информации министерства культуры Тамбовской области, которая была представлена в Тамбовскую областную думу, для успешного функционирования сферы культуры приоритетными задачами являются развитие кадровой политики учреждений, привлечение в муниципальные учреждения молодых специалистов, осуществление мер материальной поддержки работников.

Для решения этих задач в 2025 году в Тамбовской области впервые была реализована программа "Земский работник культуры". Программа разработана в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры".

Данная программа заключается в привлечении молодых и высококвалифицированных специалистов, прибывших (переехавших) в населенные пункты региона с числом жителей до 50 тысяч человек. Участники программы получают единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей.

Председатель областной думы Евгений Матушкин назвал программу важной для привлечения специалистов в сельские территории и малые города.