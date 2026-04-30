Матушкин: тамбовские населенные пункты внесли вклад в Победу

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы поддержали инициативу о присвоении поселку Хоботово и селу Платоновка звания "Населенный пункт трудовой славы" за трудовой героизм жителей в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Мы внимательно изучили представленные материалы. Эти населенные пункты в годы Великой Отечественной войны внесли большой вклад в завоевание Победы, сыграли важную роль в транспортировке грузов, обеспечении снабжения советских войск, организации работы эвакогоспиталей", – отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба.

Также на заседании рассмотрен ряд других наградных вопросов. Так, генерал-полковнику Сергею Кузовлеву, президенту Российской академии наук Геннадию Красникову и профессору кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Николаю Луганскому присвоили звание "Почетный гражданин Тамбовской области".

"Таким образом на уровне региона отмечены трудовые достижения, заслуги в ратном деле достойнейших людей, их многолетняя плодотворная деятельность на благо нашей области и страны в целом", – подчеркивает Матушкин.