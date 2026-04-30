Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
11:17 30.04.2026
Матушкин: тамбовские населенные пункты внесли вклад в Победу

Матушкин: Хоботово и Платоновка стали "Населенными пунктами трудовой славы"

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы поддержали инициативу о присвоении поселку Хоботово и селу Платоновка звания "Населенный пункт трудовой славы" за трудовой героизм жителей в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Мы внимательно изучили представленные материалы. Эти населенные пункты в годы Великой Отечественной войны внесли большой вклад в завоевание Победы, сыграли важную роль в транспортировке грузов, обеспечении снабжения советских войск, организации работы эвакогоспиталей", – отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба.
Также на заседании рассмотрен ряд других наградных вопросов. Так, генерал-полковнику Сергею Кузовлеву, президенту Российской академии наук Геннадию Красникову и профессору кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Николаю Луганскому присвоили звание "Почетный гражданин Тамбовской области".
"Таким образом на уровне региона отмечены трудовые достижения, заслуги в ратном деле достойнейших людей, их многолетняя плодотворная деятельность на благо нашей области и страны в целом", – подчеркивает Матушкин.
Все материалы по представленным к награждению кандидатурам были предварительно рассмотрены на заседании областной комиссии по наградам и премиям, а также на заседании профильного комитета регионального заксобрания.
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаГеннадий Красников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала