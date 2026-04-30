МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. ВС Мали нанесли авиаудар по боевикам в городе Кидаль на северо-востоке страны, уничтожили склад с оружием и транспортные средства, следует из сообщения, опубликованного в четверг пресс-службой малийских вооружённых сил.
"Штаб ВС Мали уведомляет общественность, что в ходе разведки боем в Кидале ВС Мали в среду во второй половине дня нанесли авиаудар по складу вооружений и материально-техническим средствам, находящимся в руках террористических вооружённых групп, вслед за ударами по лагерю террористов и резиденции губернатора", - сказано в документе.
В результате удара было уничтожено два бронемашины и несколько боевиков.
Кидаль был атакован 25 апреля в ходе масштабного наступления боевиков. Минобороны России сообщило, что отряд "Африканского корпуса" в Кидале более суток вел бои в полном окружении, отразив четыре массированные атаки террористов. Впоследствии военнослужащие ВС Мали и "Африканского корпуса" покинули опорный пункт в Кидале по решению руководства Республики.