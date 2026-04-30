МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. ВС Мали нанесли авиаудар по боевикам в городе Кидаль на северо-востоке страны, уничтожили склад с оружием и транспортные средства, следует из сообщения, опубликованного в четверг пресс-службой малийских вооружённых сил.