ВС Мали нанесли авиаудар по боевикам в городе Кидаль
17:09 30.04.2026
ВС Мали нанесли авиаудар по боевикам в городе Кидаль

ВС Мали нанесли авиаудар по боевикам в городе Кидаль, уничтожив склад с оружием

30.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС Мали нанесли авиаудар по боевикам в городе Кидаль на северо-востоке страны.
  • В результате удара уничтожили две бронемашины и несколько боевиков.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. ВС Мали нанесли авиаудар по боевикам в городе Кидаль на северо-востоке страны, уничтожили склад с оружием и транспортные средства, следует из сообщения, опубликованного в четверг пресс-службой малийских вооружённых сил.
"Штаб ВС Мали уведомляет общественность, что в ходе разведки боем в Кидале ВС Мали в среду во второй половине дня нанесли авиаудар по складу вооружений и материально-техническим средствам, находящимся в руках террористических вооружённых групп, вслед за ударами по лагерю террористов и резиденции губернатора", - сказано в документе.
В результате удара было уничтожено два бронемашины и несколько боевиков.
Кидаль был атакован 25 апреля в ходе масштабного наступления боевиков. Минобороны России сообщило, что отряд "Африканского корпуса" в Кидале более суток вел бои в полном окружении, отразив четыре массированные атаки террористов. Впоследствии военнослужащие ВС Мали и "Африканского корпуса" покинули опорный пункт в Кидале по решению руководства Республики.
