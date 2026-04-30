Количество каналов в "Максе" превысило семь миллионов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Около 300 тысяч публичных каналов и свыше 6,7 миллиона приватных зарегистрировано в "Максе", рассказали в пресс-службе платформы.
"Количество публичных и приватных каналов в "Максе" превысило семь миллионов. На конец апреля в "Максе" зарегистрировано около 300 тысяч публичных каналов и свыше 6,7 миллиона — приватных", — говорится в публикации.
В последние две недели апреля пользователи создавали в среднем более ста тысяч приватных каналов в сутки. Кроме того, суммарная аудитория достигла 300 миллионов подписчиков. Наибольшей популярностью пользуются новостные каналы, а также блоги на тему "Образование" и "Кулинария и еда".
"Макс" запустил публичные каналы в июле 2025 года для авторов с регистрацией в реестре Роскомнадзора. Создание приватных каналов стало доступно всем пользователям с февраля 2026 года.
В марте авторы, чья аудитория насчитывает десять тысяч подписчиков, получили возможность верифицировать свой канал с помощью отметки А+.
"Макс" — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
