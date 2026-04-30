"Магнит" объявил о росте выручки на 15,3% в 2025 году

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. ПАО "Магнит" объявило операционные и финансовые результаты деятельности за 2025 год, общая выручка за год выросла на 15,3% и составила 3,509 триллиона рублей, сообщила пресс-служба ретейлера.

При этом показатели розничной выручки увеличились на 15,4%. Оптовая прибыль выросла на 3,1%.

"В 2025 году “Магнит” действовал в условиях большого количества внешних вызовов и высокой скорости изменений. Несмотря на это отчетный период стал очередным шагом в трансформации и развитии компании: мы продолжали последовательно укреплять форматные бизнес-процессы, развивать торговые активы, расширять доступность продуктов и сервисов, а также наращивать омниканальные возможности, которые делают покупки удобнее и быстрее", – сообщил генеральный директор группы компаний "Магнит" Евгений Случевский, его слова приводит пресс-служба ретейлера.

Он отметил, что рост общей выручки обусловлен повышением плотности продаж, и показатель продолжал опережать рост торговой площади. Так, выручка с квадратного метра по всей сети в отчетном периоде увеличилась на 8,3% год к году.

"Наши инициативы начали давать ощутимый результат, мы отчетливо наблюдаем, как качественные изменения поступательно переходят в количественные", – подчеркнул Случевский.

Рост выручки компании в IV квартале 2025 года составил 15,9%, а в I квартале 2026 года – 13,1% на фоне снижающейся инфляции.

"В апреле мы также демонстрируем отличные результаты – рост продаж в первой половине месяца достиг 14,8%", – отметил гендиректор.

В 2025 году онлайн-оборот показал практически двухкратный рост. Так, показатель с НДС вырос на 84,2% год к году и составил 185,3 миллиарда рублей в 2025 году по сравнению с 100,6 миллиарда рублей в 2024 году. Как отметил Случевский, восемь кварталов подряд объем заказов "Магнит Доставки" демонстрирует рост 80%+, этот тренд продолжается и в этом году.

Гендиректор также заявил о выходе на положительный показатель, отражающий прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации (EBITDA) в онлайн-продажах. Такой результат планируют сохранить на весь период текущего года.

"Также в положительную зону по EBITDA вышел наш формат дискаунтера B1, что позволяет нам по-новому посмотреть на перспективы расширения нашего присутствия в этом сегменте рынка. В отчетном периоде мы запустили направление рекламных технологий в бизнесе, которое уже вносит свой вклад в рост доходности группы", – сказал Случевский.

Глава компании напомнил, что весной 2025 года была закрыта сделка по приобретению компаний группы "Азбука вкуса", а к концу года был завершен процесс ее интеграции в группу "Магнит".

"Мы выполнили свое главное обещание – сохранили идентичность “Азбуки вкуса”, ее уникальное покупательское предложение. При этом мы нашли возможности для оптимизации коммерческих условий от поставщиков, совместного использования ИТ и логистической инфраструктуры, улучшили условия фондирования и прочее. В то же время, “Азбука вкуса” сохраняет высокий потенциал роста операционной эффективности и бизнеса", – подчеркнул гендиректор.

Сеть активно расширяется. За отчетный период было открыто самое большое количество магазинов за последние пять лет – 2 521, реновацию прошло 3 124 торговых точек. Всего число магазинов на 31 декабря выросла до 33,44 тысячи.

Торговая площадь компании увеличилась на 610 тысяч квадратных метров. Общий показатель составил 11 544 тысяч квадратных метров (рост 5,6% год к году).

"Компания повысила требования к пороговой доходности новых торговых точек, что приводит к балансировке их количества и позитивно скажется на рентабельности в будущем", – заверил Случевский.

Глава компании отметил, что на фоне активного развития и обновления сети ключевой задачей стала дальнейшая экспансия логистической инфраструктуры, включая открытие новых распределительных центров и обновление автопарка. Параллельно внедрялись инновации для повышения эффективности. На текущий момент работают два частично роботизированных распределительных центра.

"Масштабная программа расширения торговой сети, реновации, инвестиций в логистическую и ИТ-инфраструктуру, собственное производство потребовали значительных инвестиций на фоне роста рыночных процентных ставок. В отчетном году мы вложили в развитие бизнеса более 187 миллиардов рублей, а с 2024 года программа инвестиций в общей сложности достигла почти 350 миллиардов рублей", – отметил Случевский.

За двухлетний период был ликвидирован инфраструктурный долг, а также создан задел на будущее, благодаря чему не потребуется новых масштабных инвестиций в следующий период, заверил гендиректор компании.