В Волгоградской области нашли лодку, на которой пропал менеджер "Яндекса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВОЛГОГРАД, 30 апр – РИА Новости. Найдена лодка, на которой пропали во время рыбалки топ-менеджер "Яндекса", известный волгоградский застройщик и еще два человека, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По информации ГУ МВД по региону, четверо рыбаков на лодке пропали 24 апреля в Светлоярском районе Волгоградской области. Позже тела троих были обнаружены. По сообщению источника РИА Новости в силовых структурах, среди погибших - топ-менеджер "Яндекса" Сергей Лойтер, поиски четвертого рыбака, застройщика Александра Назарова, продолжаются. По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело.
"Лодка найдена, точное местонахождение подсказать не могу, не владею информацией", - сказал собеседник агентства.
В Волгоградской области нашли тела троих пропавших рыбаков
25 апреля, 07:45