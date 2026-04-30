ЦАХАЛ сообщила о ликвидации пяти членов Хезболлы на юге Ливана

- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации пяти членов движения "Хезболлах" на юге Ливана.
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации пяти членов движения "Хезболлах" на юге Ливана, которые, по утверждению израильских военных, представляли угрозу для сил ЦАХАЛ.
В ЦАХАЛ добавили, что в среду силы "Хезболлах" выпустили беспилотники со взрывчаткой по расположению израильских войск в южном Ливане
"Беспилотники взорвались рядом с израильскими солдатами. Данных о пострадавших не поступало. Эти инциденты представляют собой нарушение соглашений о прекращении огня со стороны ... "Хезболлах", - заявили в пресс-службе.
Президент Ливана Джозеф Аун в понедельник заявил, что официальные власти готовы продолжить прямые переговоры с Израилем при условии полного прекращения огня, отметив, что власти республики не выступают в переговорном процессе с позиции капитуляции или уступок в ущерб суверенитета страны. Аун обвинил "Хезболлах" во втягивали Ливана в вооруженный конфликт в интересах других государств в регионе. Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касим в свою очередь призвал отказаться от прямых переговоров, подчеркнув, что шиитское сопротивление продолжит борьбу с Израилем до освобождения всей территории страны.