ЦАХАЛ сообщила о ликвидации пяти членов Хезболлы на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации пяти членов движения "Хезболлах" на юге Ливана, которые, по утверждению израильских военных, представляли угрозу для сил ЦАХАЛ.

"Вчера (в среду - ред.) ВВС Израиля уничтожили пятерых боевиков " Хезболлах ", действовавших вблизи израильских солдат на юге Ливана и представлявших непосредственную угрозу", - говорится в заявлении для прессы.

В ЦАХАЛ добавили, что в среду силы "Хезболлах" выпустили беспилотники со взрывчаткой по расположению израильских войск в южном Ливане

"Беспилотники взорвались рядом с израильскими солдатами. Данных о пострадавших не поступало. Эти инциденты представляют собой нарушение соглашений о прекращении огня со стороны ... "Хезболлах", - заявили в пресс-службе.