Ликсутов: более 250 человек посетили открытый кадровый отбор в ОЭЗ Москвы
12:06 30.04.2026
Ликсутов: более 250 человек посетили открытый кадровый отбор в ОЭЗ Москвы

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыЯрмарка вакансий в особой экономической зоне "Технополис Москва"
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" на площадке "Печатники" прошел открытый кадровый отбор, мероприятие посетили более 250 соискателей, заявил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Особая экономическая зона “Технополис Москва” — флагман столичной промышленности. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно расширяем ее возможности. В этом году ОЭЗ увеличилась на 38 гектаров, что позволит создать семь тысяч новых рабочих мест. Предприятиям с поиском сотрудников помогают проекты “Техноработа” и “Открытый кадровый отбор”, – сказал заместитель мэра, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Ликсутов добавил, что на недавней ярмарке вакансий свыше 15 высокотехнологичных компаний предложили соискателям более 170 вакансий.
На площадке были представлены вакансии на заводах, которые выпускают лекарства и медицинские изделия, лазерное и лифтовое оборудование, радиоэлектронную продукцию, отметили в пресс-службе департамента. Для гостей организовали мастер-классы по самопрезентации и составлению резюме. Студенты узнали о стажировках в ведущих компаниях особой экономической зоны.
На сегодняшний день в особой экономической зоне "Технополис Москва" работают более 240 высокотехнологичных предприятий, где трудятся более 30 тысяч человек. Узнать актуальные предложения можно на сайте ОЭЗ в разделе "Карьера". Сейчас специалистам доступно порядка 300 вакансий.
ОЭЗ "Технополис Москва" в текущем году отмечает свой 20-летний юбилей. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. На сегодняшний день на 10 площадках особой экономической зоны общей площадью свыше 430 гектаров работают предприятия в сфере микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники.
Москва развивает площадки для высокотехнологичного бизнеса. Благодаря городским решениям компании получают льготы и создают современные рабочие места, отметили в пресс-службе. Это вносит вклад в развитие национального проекта "Кадры", который направлен на подготовку специалистов и обеспечение экономики страны квалифицированными сотрудниками.
Ранее Ликсутов сообщил, что развитие особой экономической зоны — один из приоритетов промышленной политики столицы. Интерес бизнеса к готовой инфраструктуре и налоговым преференциям стабильно растет, поэтому город увеличивает территорию для новых предприятий.
