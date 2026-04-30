Ликсутов: более 250 человек посетили открытый кадровый отбор в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" на площадке "Печатники" прошел открытый кадровый отбор, мероприятие посетили более 250 соискателей, заявил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Особая экономическая зона “Технополис Москва” — флагман столичной промышленности. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно расширяем ее возможности. В этом году ОЭЗ увеличилась на 38 гектаров, что позволит создать семь тысяч новых рабочих мест. Предприятиям с поиском сотрудников помогают проекты “Техноработа” и “Открытый кадровый отбор”, – сказал заместитель мэра, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Ликсутов добавил, что на недавней ярмарке вакансий свыше 15 высокотехнологичных компаний предложили соискателям более 170 вакансий.

На площадке были представлены вакансии на заводах, которые выпускают лекарства и медицинские изделия, лазерное и лифтовое оборудование, радиоэлектронную продукцию, отметили в пресс-службе департамента. Для гостей организовали мастер-классы по самопрезентации и составлению резюме. Студенты узнали о стажировках в ведущих компаниях особой экономической зоны.

На сегодняшний день в особой экономической зоне "Технополис Москва" работают более 240 высокотехнологичных предприятий, где трудятся более 30 тысяч человек. Узнать актуальные предложения можно на сайте ОЭЗ в разделе "Карьера". Сейчас специалистам доступно порядка 300 вакансий.

ОЭЗ "Технополис Москва" в текущем году отмечает свой 20-летний юбилей. За два десятилетия проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. На сегодняшний день на 10 площадках особой экономической зоны общей площадью свыше 430 гектаров работают предприятия в сфере микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники.

Москва развивает площадки для высокотехнологичного бизнеса. Благодаря городским решениям компании получают льготы и создают современные рабочие места, отметили в пресс-службе. Это вносит вклад в развитие национального проекта "Кадры", который направлен на подготовку специалистов и обеспечение экономики страны квалифицированными сотрудниками.