ВС России нанесли удар по производству безэкипажных катеров в Николаеве

- Российские военные поразили судостроительный завод "Океан" в Николаеве.
- По данным координатора подполья Сергея Лебедева, на заводе под руководством британских военных собирают безэкипажные катера.
ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Российские военные поразили судостроительный заводе "Океан" в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, там под руководством британских военных собирают и вооружают безэкипажные катера, которые используют против гражданских судов в Черном море.
"Прилетело в цех. <...> Отсюда и сила взрыва такая, что слышно очень далеко и ощущается по земле более чем за десять километров", — сказал Лебедев.
Он добавил, что на заводе украинские военные также обучаются управлять безэкипажными катерами.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18