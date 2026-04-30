ВС России нанесли удар по производству безэкипажных катеров в Николаеве - РИА Новости, 30.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
20:03 30.04.2026 (обновлено: 21:07 30.04.2026)
ВС России нанесли удар по производству безэкипажных катеров в Николаеве

Лебедев: удар нанесен по заводу безэкипажных катеров "Океан" в Николаеве

На судостроительном заводе "Океан" города Николаева
На судостроительном заводе Океан города Николаева - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Б. Корзин
Перейти в медиабанк
На судостроительном заводе "Океан" города Николаева. Архивное фото
  • Российские военные поразили судостроительный завод "Океан" в Николаеве.
  • По данным координатора подполья Сергея Лебедева, на заводе под руководством британских военных собирают безэкипажные катера.
ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Российские военные поразили судостроительный заводе "Океан" в Николаеве, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, там под руководством британских военных собирают и вооружают безэкипажные катера, которые используют против гражданских судов в Черном море.
"Прилетело в цех. <...> Отсюда и сила взрыва такая, что слышно очень далеко и ощущается по земле более чем за десять километров", — сказал Лебедев.
Он добавил, что на заводе украинские военные также обучаются управлять безэкипажными катерами.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколаев (Украина)Черное мореСергей Лебедев
 
 
