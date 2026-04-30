Россия рассчитывает на достигнутые на Аляске договоренности, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
АСТАНА, 30 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что достигнутые на российско-американском саммите в на Аляске в прошлом году договоренности по украинскому урегулированию будут воплощаться в жизнь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Также Лавров отметил, что Россия по-прежнему заинтересована в возобновлении переговоров на основе имеющихся российско-американских пониманий, и эту позицию в среду в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил президент России Владимир Путин.