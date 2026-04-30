10:10 30.04.2026 (обновлено: 10:22 30.04.2026)
Россия рассчитывает на достигнутые на Аляске договоренности, заявил Лавров

Лавров: РФ рассчитывает на воплощение достигнутых на Аляске договоренности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия рассчитывает, что достигнутые на российско-американском саммите на Аляске договоренности по украинскому урегулированию будут воплощаться в жизнь.
  • Лавров отметил, что Россия заинтересована в возобновлении переговоров на основе имеющихся российско-американских пониманий.
АСТАНА, 30 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что достигнутые на российско-американском саммите в на Аляске в прошлом году договоренности по украинскому урегулированию будут воплощаться в жизнь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассчитываем, что достигнутые на Аляске договоренности (между Россией и США - ред.) будут воплощаться в жизнь", - сказал Лавров журналистам.
Также Лавров отметил, что Россия по-прежнему заинтересована в возобновлении переговоров на основе имеющихся российско-американских пониманий, и эту позицию в среду в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил президент России Владимир Путин.
