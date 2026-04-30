В Латвии запретили родительские собрания на русском языке, сообщил активист
07:13 30.04.2026 (обновлено: 10:39 30.04.2026)
В Латвии запретили родительские собрания на русском языке, сообщил активист

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на центральный рынок и прилегающие к нему районы в Риге в Латвии
Вид на центральный рынок и прилегающие к нему районы в Риге в Латвии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учителя в государственных школах Латвии из боязни жалоб проводят собрания строго на латышском языке, даже если и учитель, и родители — носители русского языка.
  • За неиспользование в школе государственного языка учитель может получить предупреждение, вынесенное педагогическим советом или Министерством образования.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Родительские собрания на русском языке оказались под фактическим запретом в государственных школах Латвии, а русскоговорящие учителя из боязни жалоб проводят собрания строго на латышском языке, рассказал РИА Новости один из активистов, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам.
Он объяснил, что это происходит и в тех случаях, когда и учитель, и родители — носители русского языка, которые могли бы общаться свободнее.
"Родительские собрания проводятся строго на латышском языке: под ними и классные собрания, общее школьное родительское собрание. Даже если учитель русский, все равно будет проводиться на латышском языке. Учителя действительно боятся, что их кто-то услышит, вдруг внезапно зайдет в кабинет кто-то, кто-то заложит", — сказал собеседник агентства.
По данным активиста, за неиспользование в школе государственного языка учитель может получить предупреждение, вынесенное педагогическим советом или Министерством образования. Контроль также организует языковая инспекция, которая работает в Латвии примерно с 2000 года, добавил он.
Нынешних директоров и завучей государственных школ Латвии собеседник агентства сравнил со "смотрящими", которые строго следят, чтобы уроки проводились на латышском языке. Других, по его словам, преподавателей уже нет. Все несогласные с такими методами работы в школах больше не работают, подчеркнул активист.
