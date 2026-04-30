15:44 30.04.2026
Без коренных народов культура России была бы беднее, считает политолог

  • Вклад малых народов в культуру России несоизмеримо больше их численности и не может оцениваться только с экономической точки зрения, рассказал политолог Вадим Сипров.
  • Политолог отметил, что русская культура была бы беднее без малых народов, приведя в пример популярность песни представителя северных народов Кола Бельды "Увезу тебя я в тундру" и существование литературной премии, посвященной памяти чукотского поэта Юрия Рытхэу.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вклад малых народов в культуру России несоизмеримо больше их численности и не может оцениваться только с экономической точки зрения, рассказал политолог, генеральный директор ООО "Институт коммуникационного менеджмента" Вадим Сипров.
"Малые народы, от ненцев, которых около 50 тысяч, до кереков и води, которых менее 100 человек, вряд ли могут внести какой-то серьезный вклад в экономическое развитие нашей страны. Но их вклад в культурное многообразие России неоценим", - сказал Сипров порталу РИАМО.
Приводя примеры влияния малых народов России на культуру, политолог вспомнил о песнях советского певца, представителя северных народов Кола Бельды, чья песня "Увезу тебя я в тундру" была популярна и известна. Говоря о более узко известных вещах, Сипров рассказал о существовании литературной премии, посвященной памяти чукотского поэта Юрия Рытхэу.
"Проще говоря, русская культура была бы беднее без малых народов", - отдельно отметил политолог.
В России 30 апреля 2026 года впервые масштабно отмечается новый национальный праздник - День коренных малочисленных народов Российской Федерации, установленный указом президента.
